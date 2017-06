Lätist pärit Sergei aitas Londoni kõrghoone põlengust päästa 11 inimest

Lätist pärit IT-ekspert Sergei Smirnov on kirjeldanud Briti meediale, kuidas päästis Londoni Grenfell Toweri tulekahjust 11 inimest, kuid ei tunne end kangelasena.

32-aastane Smirnov jooksis 24-korruselisse tornmajja esimestel minutitel pärast tulekahju puhkemist, vahendab Evening Standard.

Lätis sündinud Venemaa kodanik läks kortermajja pärast seda, kui oli tundnud lähedal asuvas korteris voodis olles põlengu lõhna. Ta aitas juhtida inimesi madalamatele korrustele väljapoole ohtu.

Smirnov jõudis neljandale korrusele, kus aitas tuua 60. eluaastates naist läbi paksu suitsu trepist alla.

Smirnov püüdis jõuda ka viiendale korrusele, kust põleng oli enne kella üht öösel alguse saanud, et päästa veel inimesi, kuid suits oli liiga paks ja ta oli sunnitud alla tagasi minema.

Väljas tegi Smirnov kunstlikku hingamist majast välja toodud naisele, enne kui ta haiglasse viidi.

Vahepeal pidi Smirnov kõrvale põiklema ülalt kukkuvate jalgpallisuuruste põlevate tükkide eest, enne kui tuletõrjujad inimesed kaugemale ajasid, sest kardeti, et hoone võib kokku variseda.

„Ma ei tundnud põlevas hoones kedagi, aga ma ei saanud lasta inimestel lihtsalt kannatada ilma võimaluseta neid aidata. Ma lihtsalt jooksin sisse,“ ütles Smirnov. „Ma ei mõelnud tegelikult, kui ohtlik see oli, kuni jõudsid viiendale korrusele. Ma ei saanud enam kõrgemale minna, oli võimatu hingata. Ma tundsin nõrkust ja mõtlesin, et võin teadvuse kaotada. Siis kartsin ma, et võisin oma elu ohtu seada. Kui ma alla jõudsin ja üles vaatasin, nägin ainult tuld. See oli kohutav.“

„Ma ei ole kangelane. Ma lihtsalt püüdsin midagi teha. Tõelised kangelased on tuletõrjujad ja nemad väärivad kiitust, mitte kriitikat selle eest, mis nad tegid selles tulekahjus,“ lisas Smirnov.

Smirnov, kes on elanud Londonis viimased seitse aastat, ütles, et õuduste hulgas, mida ta nägi, oli mees, kes kukkus aknast surnuks umbes 20 meetri kaugusel temast, kui põleng ägenes.

„See jääb minuga alatiseks,“ ütles Smirnov.