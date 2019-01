Lätis tabati rekordkogus, enam kui kaks tonni kokaiini

Läti kriminaalpolitsei ülema Andrejs Grišinsi sõnul tabas politsei Koknese omavalitsuses 42 kasti 2195 kokaiinipakiga. Igas pakis oli tuhat grammi kokaiini. Ainet uuritakse endiselt, aga kiiranalüüsid on näidanud, et kokaiinipartii on 80-protsendise puhtusega, vahendab LSM.

Grišins ütles, et kogu partii maksaks hulgi müüduna umbes 65 miljonit eurot ja tänaval müüduna 3-4 korda rohkem.

Kokaiin oli ilmselt mõeldud Skandinaavia või Venemaa jaoks. Lätis on kokaiin suhteliselt kallis ja palju väiksema puhtusastmega.

Kahtluse all on viis Läti kodanikku.

Läti politseiülema Ints Ķuzise sõnul sai narkopartii tabamine võimalikuks tänu Ecuadori politsei ja USA narkootikumide vastase võitluse agentuuri (DEA) Kopenhaageni büroo abile.