Lätis leiti 17 aastat tagasi kadunud ärimees koos autoga maetuna

Lätis Aizputes leiti ehitustööde käigus maa seest auto inimese jäänustega. Selgus, et tegemist oli kohaliku ärimehe Aigars Zikmanisega, kes kadus jäljetult 2000. aastal, teatas telekanal LNT.

1968. aastal sündinud Zikmanis sõitis 2000. aasta 21. septembril sinise Audi Coupéga minema oma Aizpute Ziedu tänaval asunud kodust ega naasnud enam kunagi. 1990. aastatel oli ta kohalike hulgas tuntud ärimees, vahendab Läti Delfi.

Õõvastav leid tehti Aizputes mõned päevad tagasi. Nüüd on selgunud, et mees lasti 17 aastat tagasi ilmselt kõigepealt maha, pärast mida maeti koos autoga sõbra kuuri alla. Varsti pärast Zikmanise kadumist läks kuur põlema. Ilmselt ehitis süüdati, et kuriteo jälgi varjata.

Kohalike elanike sõnul ei ole ärimehe sõpru, kes võivad mõrvaga seotud olla, enam ammu Aizputes nähtud.