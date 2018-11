Lätis kahtlustatakse Venemaa heaks spioneerimises siseministeeriumi endist osakonnajuhatajat

62-aastase Oļegs Buraksi advokaat Imma Jansone ütles, et kaebas edasi Riia Vidzeme kohtu otsuse tema klient vahi alla jätta, vahendab The Baltic Times.

Jansone ütles, et Läti kodanik Buraks töötas siseministeeriumis ja on nüüd pensionil. Buraks ise eitab spionaažisüüdistusi, teatas Jansone ja lisas, et ei saa üksikasju avaldada, sest on andnud selle kohta allkirja.

Jansone sõnul on kahtlusalusel tõsiseid probleeme tervisega.

Läti maksuameti veebilehel oleva informatsiooni järgi töötas Buraks mitu aastat siseministeeriumi osakonnajuhatajana ja lahkus töölt ministeeriumis 2006. aastal. 2006. aastal parlamendiliige Nikolajs Kabanovsi kirjutatud ajaleheartikli järgi oli Buraks siseministeeriumi tulirelvade registreerimise osakonna juhataja. Afganistani sõja veteran Buraks on saanud trahvi riigikeele ebapiisava oskamise eest.

Läti Korruptsiooni Ennetamise ja Tõrje Büroo (KNAB) veebilehel oleva informatsiooni järgi annetas Buraks 2009. aastal 498 eurot Läti Vene Liidule, mille juht Tatjana Ždanoka on Läti julgeolekupolitsei uurimise all ebaseadusliku tegevuse eest meeleavaldusel lätikeelsele kooliharidusele ülemineku vastu.

Läti julgeolekupolitsei teatas 16. oktoobril, et vahistas pensioniealise mehe, keda kahtlustatakse Venemaa heaks spioneerimises. Mees on endiselt vahi all.