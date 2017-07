Lätis kadunud viieaastane Vanja suri tõenäoliselt alajahtumise tagajärjel

Lätis kadunud viieaastane Vanja, kes leiti eile õhtul oma kodust 12 kilomeetri kaugusel asuvast metsast surnuna, eksis tõenäoliselt ära ja suri alajahtumise tagajärjel.

Läti Liepaja piirkonna kriminaalpolitsei juht Ugis Ava ütles täna usutluses telesaatele Panorama, et viieaastane poiss sattus metsa tõenäoliselt seetõttu, et läks vales peatuses bussi pealt maha ega leidnud enam teed koju.

Teda sõidutanud bussijuht ütles, et ta ei osanud midagi kahtlustada, kuna viieaastane poiss tuli bussi koos mitme täiskasvanuga ja ta eeldas, et vähemalt üks neist on tema saatja.

„Arvatavasti sattus poiss ära eksides paanikasse ja läks üha sügavamale metsa,“ tõdes uurija. „Tuleb silmas pidada, et tegemist oli lapsega.“

Kriminaalpolitsei juhi sõnul ei osatud algul kahtlustada, et poiss võib sealkandis ekselda, mistõttu alustati piirkonna läbikammimist alles siis, kui võimudeni jõudis sellele viitav turvakaameralint.

Ava rõhutas, et poisi surma asjaolude uurimine ei ole siiski veel lõppenud, kuigi ei ole alust arvata, et ta tapeti. „Tõenäoliselt suri ta alajahtumise tagajärel,“ lisas ta.

5-aastane Vanja astus Liepajas asuvast kodust välja laupäeval, 1. juulil kella 8.30 ajal. Tema pere tegi politseile avalduse pühapäeval. Nimelt ei ööbinud poisi ema kodus ja arvas, et Vanja on koos vanaemaga. Tema vanaema oli aga veendunud, et Vanja on koos perega. Naabrite sõnul oli Vanja peres olnud varem mitmeid konflikte ja vaatamata poisi noorele eale, oli teda tihti nähtud kodust kaugel jalutamas.

Loe veel

Vanja ema ütles kohalikule meeldiale, et nägi poissi viimati reede õhtul. Poiss läks voodisse ning rääkis emale päevasündmustest. On teada, et Ivan läks reedel laste usukeskusesse.

Kohalike sõnul nähti poissi kadumispäeval ühistranspordis, kus ta ütles, et läheb magusat ostma. Vanjal ei olnud kaasas raha ega ka telefoni.

Poisi otsingutel osales üle 4000 vabatahtliku. 7. juulil kuulutati Vanja rahvusvaheliselt tagaotsitavaks ning Läti politsei teatel oli võimalus poiss elusana leida väga väike. Uurijad lähtusid kahest peamisest versioonist: poisiga juhtus õnnetus või on tema kallal toime pandud kuritegu.