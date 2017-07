Lätis kadunud viieaastane Vanja suri tõenäoliselt alajahtumise tagajärjel

Lätis kadunud viieaastane Vanja, kes leiti eile õhtul oma kodust 12 kilomeetri kaugusel asuvast metsast surnuna, eksis tõenäoliselt ära ja suri alajahtumise tagajärjel.

Läti Liepaja piirkonna kriminaalpolitsei juht Ugis Ava ütles täna usutluses telesaatele Panorama, et viieaastane poiss sattus metsa tõenäoliselt seetõttu, et läks vales peatuses bussi pealt maha ega leidnud enam teed koju.

Teda sõidutanud bussijuht ütles, et ta ei osanud midagi kahtlustada, kuna viieaastane poiss tuli bussi koos mitme täiskasvanuga ja ta eeldas, et vähemalt üks neist on tema saatja.

„Arvatavasti sattus poiss ära eksides paanikasse ja läks üha sügavamale metsa,“ tõdes uurija. „Tuleb silmas pidada, et tegemist oli lapsega.“

Kriminaalpolitsei juhi sõnul ei osatud algul kahtlustada, et poiss võib sealkandis ekselda, mistõttu alustati piirkonna läbikammimist alles siis, kui võimudeni jõudis sellele viitav turvakaameralint.

Ava rõhutas, et poisi surma asjaolude uurimine ei ole siiski veel lõppenud, kuigi ei ole alust arvata, et ta tapeti. „Tõenäoliselt suri ta alajahtumise tagajärel,“ lisas ta.