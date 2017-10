Läti Vene-meelse erakonna juht Ušakovs: koostöölepe Ühtse Venemaaga enam ei kehti

Läti Vene-meelse erakonna Kooskõla (Saskaņa) juht ja Riia linnapea Nils Ušakovs teatas televisioonis, et erakonna koostöölepe Venemaa võimuparteiga Ühtne Venemaa enam ei kehti.

Ušakovs selgitas, et Kooskõla ühines 2015. aastal Euroopa Sotsialistide Parteiga, mis suhtleb kolmandate osapooltega tsentraliseeritult. Seetõttu võttis Läti üks juhtivaid erakondi vastu otsuse teavitada Ühtset Venemaad, et koostöölepe on kaotanud kehtivuse, vahendab Läti Delfi.

Ušakovs lisas, et koostöölepe Vene erakonnaga oli ainult vahend, mis võimaldas tihedamaid suhteid Venemaaga, näiteks parandada sidemeid Riia duuma ning mitmete Vene regioonide ja kohalike võimudega. „Aja jooksul olukord aga muutus, kui kehtestati Venemaa vastu sanktsioonid, kaotas kokkulepe oma tähenduse,“ ütles Ušakovs.

Koostöölepe Kooskõla ja Ühtse Venemaa vahel allkirjastati 2009. aasta 21. oktoobril Peterburis. Kooskõla poolt andis allkirja tollane erakonna fraktsiooni juht Läti seimis Jānis Urbanovičs.

Eestis on Ühtsel Venemaal koostöölepe Keskerakonnaga.