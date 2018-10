Läti valib parlamenti

Viimaste aastate jooksul on Koosmeel üritanud oma kuvandit värskendada: nende tavaline valijaskond on venekeelne vähemus, kuid erakond on pingutanud, et teda märkaksid ka lätlased ja euromeelsed valijad. Üks selgemaid märke oli koostööleppe lõpetamine Vene riigipea Vladimir Putini erakonnaga Ühtne Venemaa.

Olukorras, kus Ühtsus on alla käinud ja Koosmeele tegevusel on piirangud, peaks võimaliku valimisvõitjana kaaluma aga võibolla hoopis Roheliste ja Talurahva Liitu (ZZS), kust on pärit ka peaminister Māris Kučinskis ja president Raimonds Vējonis.

ZZS-il on seimis hetkel 21 kohta. Vanemad Läti kodanikud toetavad hoolimata pidevatest skandaalidest järjekindlalt Roheliste ja Talurahva Liitu, sest neile meeldib selle konservatiivne valimisplatvorm ja sümpatiseerib mõte tugeva käega valitsemisest.

Kuna Läti poliitika kesktiib on killustunud, on selge, et ZZS saab järgmise valitsuse moodustamisel ülioluliseks. Ühtsuse allakäik on viinud selleni, et seimi lätimeelses tiivas on kolm sarnast parteid ja Rahvuslik Liit ning keegi neist ei võida tõenäoliselt koalitsiooni põhijõuks saamiseks vajalikku hulka hääli. ZZS-il on see võimalus.

ZZS-i valikud võivad tuua kaasa ka pöördepunkti, kus president Raimonds Vējonis (kelle esitas ZZS) peab lõpuks otsustama, kas partei saab moodustada valitsuse koos Koosmeele ja mõne väikse erakonna, näiteks populistliku ühendusega Kellele Kuulub Riik (KPV LV).