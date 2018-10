Läti seimivalimistel võidutses venesõbralik Koosmeel, poliitmaastik killustus täielikult

Juba oodatult olid valimised hävituslikud Läti poliitikas kuus aastat domineerinud paremtsentristliku erakonna Ühtsus jaoks, kelle järglastest üksi ei pälvinud väljapaistvat toetust. Teise koha pälvis lävepakuküsitluste kohaselt allianss Arengu Eest (13,4%), kolmanda koha Rahvuslik Liit (12,6%) ja neljanda koha Uus Konservatiivne Partei (12,4%). Viienda jõuna jõudis parlamenti populistlik Kellele Kuulub Riik? (11,5%), kuuendana Roheliste ja Talurahva Liit (9,7%) ja viimasena Uus Ühtsus (6,9).

Arvestades kui tasavägised tulemused on, võib eeldada, et reaalsete valimistulemuste selgumisel võivad need positsioonid veel muutuda, kuid selge on, et Läti poliitika kesktiib on igatahes segamini paisatud.

Valimiste võitja Koosmeel on üritanud oma kuvandit viimasel ajal aga värskendada: nende tavaline valijaskond on venekeelne vähemus, kuid erakond on pingutanud, et teda märkaksid ka lätlased ja euromeelsed valijad. Üks selgemaid märke oli koostööleppe lõpetamine Vene riigipea Vladimir Putini erakonnaga Ühtne Venemaa. Hoolimata sellest ei õnnestunud neil oma toetust kuigipalju kasvatada.