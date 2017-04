Läti rahvusteatrile ei antud USA läti laulupeole sõitmiseks viisasid

Läti rahvusteater pidi ära jätma külalisetendused USA-s toimuval läti laulupeol suvel Baltimore’is, sest näitlejatele ei antud viisasid.

Laulupeo korraldajad kutsusid USA-sse Läti rahvusteatri näitlejad etendusega „Teel koju“. „Aga sel korral ei saatnud meie püüdlusi veenda USA sisejulgeolekuministeeriumi näitlejatele viisad anda edu,“ teatasid korraldajad. Etendus tuli ära jätta, vahendab Läti Delfi.

Teater kinnitas Twitteris kaudselt, et näitlejad ei saanud viisasid. „Vaja on niinimetatud tööviisat, et kõik oleks ametlik,“ selgitas teater.

USA saatkond Lätis ja Läti välisministeerium ei ole juhtunut seni kommenteerinud.