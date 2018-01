Läti rahvusraamatukogus värvatakse Iirimaale seeni korjama

Iiri seenekasvatusettevõte CMP Mushrooms saabus taas Lätti tööjõudu otsima. Kuu aega tagasi otsiti inimesi Rēzeknest, Alūksnest, Balvist ja Gulbenest, nüüd aga Riiast, Bauskast ja Jelgavast.

Läti telekanali LNT uudiste teatel käib Riias seenekasvatajaks värbamine Valguse Palees ehk Läti rahvusraamatukogus, vahendab Läti Delfi.

„Eelmisel kuul lahkus üheksainimeseline grupp. Aga neile seal eriti ei meeldinud ja nad vahetasid töökohta,” rääkis CMP Mushroomsi esindaja Lätis Daiga Leite.

Kokku on Iiri seenefarmis vaja 700-1000 töötajat: seenekorjajaid, pakkijaid ja muid töötajaid. Kohe hoiatatakse, et kerge see töö ei ole: tunniga tuleb korjata keskmiselt 26 kilogrammi šampinjone.

„Te võite saada head palka, aga see hakkab tulema pärast kuuenädalast koolitust. Kui te ikkagi saate aru, et see töö ei ole teie jaoks, võime me teile osta lennupileti Lätti. Tingimusel, et töötatakse vähemalt üks kuu,” ütles CMP Mushroomsi tegevdirektor Donald McCarthy.

LNT teatel saabus rahvusraamatukogusse Iiri seenefirma esindajatega kohtuma 34 inimest: töötud, kommunaalteenuste võlgnikud ja kiirlaenude lõksu sattunud.

Minimaalne tunnipalk on Iirimaal 9,55 eurot. Töötades 50 tundi nädalas isegi miinimumpalga eest saab kuus 1900 eurot. Koolituse ajal makstakse 600 eurot, kuid nende kuue nädala jooksul ei võeta raha eluaseme eest. Katust lubatakse pea kohale aga kohe saabudes. Kutsutakse ka neid, kes inglise keelt ei oska, sest töökohal räägitakse läti või vene keeles.

Veebruaris kavatseb CMP Mushrooms teha uute töötajate leidmiseks tuuri Kuramaal.