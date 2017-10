Läti rahvuslased tahavad anda teenindajatele õiguse vene keele rääkimisest keelduda

Läti rahvuslaste ühendus töötab välja seaduseparanduse ettepanekuid, mis võimaldaksid teenindusvaldkonna töötajatel vene keelt mitte rääkida.

Rahvuslaste ühenduse kaasesimees Raivis Dzintars ütles telekanalis LNT, et varsti esitatakse parandused tööseadusesse, mille eesmärk on kõrvaldada olukord, kus lätlastest noortel on keeruline tööd leida vene keele oskuse ebaproportsionaalsete nõuete tõttu, vahendab Läti Delfi.

Seaduseparandused oleksid mõeldud kaitsma töötajaid, kellele antaks teenindusvaldkonnas õigus keelduda rääkimast Läti elanikega muus keeles peale läti keele.

Dzintarsi sõnul saab töötaja olukorrast lähtudes kindlaks teha, kas ta teenindab välismaalast või Läti elanikku.

Dzintars tunnistas, et keeli osata on tähtis, kuid antud juhul ei ole jutt võõrkeelte oskusest üldiselt, vaid konkreetsest keelest, mille kandjad püüavad seda tõsta teise riigikeele tasemele.