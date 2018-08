Läti president: Venemaa võib kasutada raketiintsidenti Eestis NATO ohuna kujutamiseks

Lauri Laugen toimetaja RUS

Raimonds Vējonis Foto: Taavi Sepp

Venemaa võib kasutada igasugust olukorda, sealhulgas ka eilset intsidenti Eestis, kus Hispaania hävitaja lasi kogemata välja lahingraketi, selleks, et tekitada meediakära ja väita taas, et NATO vägede paigutamine Venemaa piiridele on ohtlik, teatas Läti president Raimonds Vējonis kohtumisel peaminister Māris Kučinskisega.