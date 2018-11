Läti president Vējonis tegi valitsuse moodustamise ülesandeks Uue Konservatiivse Partei juhile Jānis Bordānsile

Vējonis andis Bordānsile ülesande koostada üldine pilt uuest valitsusest 21. novembriks ja saavutada sellele parlamendi enamuse toetus. Kui Bordāns sellega hakkama ei saa, annab president valitsuse moodustamise kellelegi teisele, vahendab Läti Delfi.

Bordāns ütles varem, et on kindel, et president peab valitsuse moodustamise usaldama just talle.

Pärast kohtumist Vējonisega kutsus Bordāns kõiki erakondi, kes osalevad potentsiaalselt valitsuse moodustamises, selgitama avalikult oma seisukohti, et läbirääkimised saaksid jätkuda.