Läti president Vējonis ei kavatse Kaljulaidi kombel ajutiselt Riiast provintsi kolida

Läti president Raimonds Vējonis ei kavatse järgida Eesti kolleegi Kersti Kaljulaidi eeskuju, kes kolib koos kantseleiga Tallinnast ajutiselt Narva.

Läti presidendi kantseleist teatati, et Vējonis ei kavatse Riiast ära sõita, sest tal on ka muidu piisavalt ringsõite üle Läti, vahendab Läti Delfi.

„Presidendi kantseleil ei ole sellist plaani nagu Eestis, aga ma tahaksin öelda, et president rõhutab alati: Läti ei ole ainult Riia. President sõidab tihti regioonidesse, külastab linnu ja omavalitsusi, kus kohtub alati elanikega, kus igaühel on võimalik esitada küsimus,” selgitas Vējonise pressinõunik Jānis Siksnis.

Skeptiliselt suhtub ideesse viia riigipea töökoht ajutiselt Riiast üle mõnda teise linna, näiteks Daugavpilsi, Läti endine president Vaira Vīķe-Freiberga, kelle sõnul ei ole selleks erilist vajadust ning Riia ei tohi kaotada oma ajaloolist ja sümboolset tähendust.

Läti eksperdid annavad aga Eesti presidendi otsusele positiivse hinnangu.

„Venekeelsete suhtes ei ole tähtis mitte ainult demonstreerida positsiooni, vaid ka žeste. Ja see on väga ilus žest, mis kannab endas positiivset tähendust,” leiab politoloog Juris Rozenvalds.

Sellele sarnast seisukohta väljendas ka politoloog Ivars Ījabs, kes ütles, et Eesti presidendi kolimine Narva näitab, et linn on samasugune Eesti osa nagu Pärnu või Tartu.

Vējonise ajutist kolimist mõnda Läti regiooni hindaks küsitluse järgi positiivselt 62 protsenti Läti elanikest.