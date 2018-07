Läti president kuulutas välja venekeelse õppe keelu erakõrgkoolides

Läti president Raimonds Vējonis kuulutas välja parandused kõrgkoolide seaduses, mis muu hulgas keelavad erakõrgkoolides venekeelse õppe. Mullu õppis vene keeles kolmandik Läti erakõrgkoolide tudengitest.

Presidenti kutsusid seaduseparandusi mitte välja kuulutama opositsioonilise erakonna Kooskõla parlamendifraktsioon, mitmed kõrgkoolid ja valitsusvälised organisatsioonid. Vējonis üleskutset kuulda ei võtnud, vahendab Läti Delfi.

Kehtiva seaduse järgi lubatakse võõrkeeles õpetada selliseid programme, mille puhul on see vajalik õppe eesmärkide saavutamiseks (keele- ja kultuuriprogrammid).

Seni reguleeris kõrgkoolide seadus keele kasutamist ainult riiklikes kõrgkoolides, kuid et kõrgharidus on riigi delegeeritud fuktsioon, leidsid Läti võimud, et sellised muudatused on vajalikud ka erakõrgkoolides.