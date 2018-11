Läti president iseseisvuspäeval: hea, et paljud lätlased on saanud minna võõrsile, hea, kui nad ka tagasi tuleks

Siirad õnnesoovid Läti 100. iseseisvuspäeva puhul!” ütles Vējonis. „Selle aastasaja jooksul oleme võidelnud ja kaitsnud oma riigi sõltumatust ja õigust oma saatuse üle vabalt otsustada. Täna võime oma riigi saavutuste üle uhked olla.”

Seejärel võttis Vējonis jutuks välislätlased. „Pärast Läti iseseisvuse taastamist on paljud inimesed kolinud välismaale,” ütles president. „Võimalus reisida ja oma unistusi ellu viia on üks olulisemaid eeliseid, mis vabadusega kaasneb. Maailmast saadud teadmised ja kogemused jäävad teid alatiseks rikastama. Kutsun teid üles seda rikkust jagama, et üheskoos Lätis kaasaegset ja jõukat riiki ehitada.”

Presidendi sõnul loodab ta, et ka värskelt valitud seim aitab julgustada välislätlasi kodumaale naasma.