Läti politsei surnuna leitud viieaastase Vanja vanematele: teie laps elas ja suri üksinda!

Läti politsei peadirektor Ints Ķuzis ütles pressikonverentsil, et viieaastane Vanja, kes leiti teisipäeva õhtul oma kodust 12 kilomeetri kaugusel asuvast metsast surnuna, oli kogu aeg üksinda.

Ķuzis teravaim kriitika käis väikese poisi vanemate pihta. Tema sõnul oli Vanja (Ivans Berladins) nende poolt hüljatud ja pidi hakkama saama ilma igasuguse vanemliku hoolitsuseta.

„Tal ei olnud kedagi, mistõttu ta pidi õppima, kuidas ise hakkama saada,“ vahendab LSM.lv peadirektori sõnu. „Ta oli väga iseseisev. Ta tegi kõike üksinda, isegi mängis üksinda.“

Ķuzisi sõnul tuleb juhtunu eest vastutada ja oma suhtumist lastesse korrigeerida aga kogu ühiskonnal. Ta juhtis tähelepanu, et kuigi väike laps hulkus pidevalt üksinda tänavatel, ei andnud keegi temast võimudele teada.

Läti Liepaja piirkonna kriminaalpolitsei juhi Ugis Ava sõnul sattus viieaastane poiss metsa tõenäoliselt seetõttu, et läks vales peatuses bussi pealt maha ega leidnud enam teed koju.

Teda sõidutanud bussijuht ütles, et ta ei osanud midagi kahtlustada, kuna viieaastane poiss tuli bussi koos mitme täiskasvanuga ja ta eeldas, et vähemalt üks neist on tema saatja. Tegelikult oli ta aga taas üksinda.

Ava rõhutas, et poisi surma asjaolude uurimine ei ole veel lõppenud, kuigi ei ole alust arvata, et ta tapeti. „Tõenäoliselt suri ta alajahtumise tagajärel,“ ütles kriminaalpolitseinik kolmapäeval.