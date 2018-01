Läti otsus Venemaa ajakirjanik riigist välja saata vihastas Moskvat

Moskva reageeris neljapäeval vihaselt Läti otsusele saata riigist välja Vene ajakirjanik, süüdistades Riiat ÜRO reeglite rikkumises.

Läti piirivalveameti pressiesindaja kinnitas AFP-le, et Vene kodanik "peeti kinni pärast seda, kui selgus, et ta on isikute nimekirjas, kel on keelatud Lätti siseneda", kirjutab ERR.ee.

Praegu astutakse tema sõnul vastavalt seadusele "selle isiku väljasaatmiseks" edasisi protseduurilisi samme.

Vene telekanali VGTRK korrespondent Lätis Olga Kurlajeva saadeti riigist välja "absurdsete süüdistuste" alusel, et reporter kujutas endast ohtu riiklikule julgeolekule, ütles Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova.

Kurlajevale esitatud süüdistused tuletavad meelde "neid, mida kasutasid Hispaania ja Saksamaa totalitaarsed režiimid 1930. aastatel," vahendas Zahharova sõnu Vene riiklik uudisteagentuur RIA Novosti.

