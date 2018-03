Läti otsib endiselt süüdlasi viieaastase Ivan Berladini surmas: kohtu ette viiakse lohakas politseinik

Mullu suvel Lätis Liepajas kaduma läinud ja lõpuks paraku surnuna leitud viieaastase Ivan Berladini lugu ei ole lõppenud ja lõunanaabrid üritavad endiselt aru saada, kuidas sai selline jube lugu nende riigis juhtuda.



Läti siseturvalisuse büroo (IDB) tahab, et Kurzeme piirkonna prokuratuur viiks kohtusse politseiniku, kellele heidetakse ette tegevusetust ja lohaka suhtumist poisi leidmisse, kirjutab LETA.lv.

Uurimine on paljastanud, et päev pärast seda, kui laps mullu juuli alguses kaduma läks, sai piirkonna politseinik mitu telefonikõnet Ivani asukoha kohta, kuid ei edastanud infot ametnikele. Näiteks teatas üks inimene sellele politsienikule 2. juulil, et Ivani moodi poissi nähti sõitmas Dubeno asula poole, kuid seda infot ja piirkonda kontrolliti alles 9. juulil ehk nädal aega hiljem. Just sellest piirkonnast leitigi 11. juulil Ivani surnukeha, selgitas siseturvalisuse büroo kõneisik Diana Peters.

Süüdistatav politseinik vallandati politseist.

Viieaastane Ivan Berladin lahkus oma kodust eelmise aasta 1. juulil, ta leiti kümme päeva hiljem surnuna. Poisi surnukeha leiti tema kodulinnast 12 kilomeetrit eemal Dubeno asula metsatukast.

Ivan astus Liepajas asuvast kodust välja laupäeval, 1. juulil kella 8.30 paiku. Perekond tegi politseile avalduse alles pühapäeval. Nimelt ei ööbinud poisi ema kodus ning arvas, et Vanja on koos vanaemaga. Poisi vanaema oli aga veendunud, et Vanja on koos perega. Naabrite sõnul on Vanja peres varem mitmeid konflikte olnud ning vaatamata poisi noorele eale, oli teda tihti nähtud kodust kaugel jalutamas.

Kohalike sõnul nähti poissi kadumispäeval ühistranspordis, kus ta ütles, et läheb magusat ostma. Samas ei olnud Vanjal kaasas raha ega ka telefoni. Tõenäoliselt läks laps vales peatuses maha ja eksis metsas ära. Tema surma põhjustas alajahtumine.

Poisi otsingutele aitas kaasa üle 4000 vabatahtliku.