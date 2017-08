Läti ostis Taanist õhutõrjesüsteemid Stinger

Läti kirjutas eelmise nädala lõpus Taaniga alla lepingule õhutõrjesüsteemi Stinger ostmiseks, teatas intervjuus Läti televisiooni hommikuprogrammile kaitseminister Raimonds Bergmanis.

Bergmanis ei avaldanud relvade hinda ega kogust. „Tehingu summa ei ole väga suur, aga me saime piisava hulga relvi,“ ütles Bergmanis, vahendab Läti Delfi.

Minister märkis, et on ostu üle väga uhke. „See on meie relvajõudude arengu jaoks väga oluline. … Me suudame oma maad efektiivsemalt kaitsta, kui tekib selline vajadus,“ ütles Bergmanis.

Bergmanise sõnul võivad Taanist ostetud õhutõrjesüsteemid Stinger jõuda Lätisse juba sel aastal, kuid täita tuleb mitmeid formaalsusi, mistõttu võivad need kohale jõuda ka 2018. aasta algul.