Läti ostab USA-st neli helikopterit Black Hawk, hind 173 miljonit eurot

„Välisministeerium on kohuseks võtnud nelja (4) UH-60M Black Hawk helikopteri ja nendega seotud varustuse sõjalise välismaale müügi Lätile hinnangulise maksumusega 200 miljonit dollarit (173 miljonit eurot)... Riigikaitse Julgeolekukoostöö Agentuur väljastas vajaliku sertifikaadi, andes kongressile sellest võimalikust müügist teada täna,” teatas USA Riigikaitse Julgeolekukoostöö Agentuur 3. augustil.

„Läti valitsus on taotlenud nelja (4) helikopteri UH-60M Black Hawk ostmist standardses USG konfiguratsioonis kindlaks määratud unikaalse varustusega ja valitsuse varustusega (GFE), kümmet (10) mootorit T700-GE-701D (8 installeeritud ja kaks varus). Samuti sisaldab see üht (1) lennuväe missiooniplaneerimissüsteemi, viit (5) Taloni infrapunaradarit (FLIR) (4 installeeritud ja üks varus), kümmet (10) AN/ARC-201D/E-d (8 instaleeritud ja kaks varus), kümmet (10) AN/ARC-231 raadiot (8 installeeritud ja kaks varus), viit (5) AN/APX-123A sõbra või vaenlase tuvastussüsteemi (IFF) (4 installeeritud 1 varus), viit (5) AN/ARC-220 raadiot (4 installeeritud, varus), kahtekümmet (20) AN/AVS-6 kiivri öövaatlusseadet, lennumasina garantiid, tehnilist abi, varuosi, abiseadmeid, kommunikatsiooniseadmeid, dokumentatsiooni, personali väljaõpet ja väljaõppeseadmeid, maapealse toetuse seadmeid, asukoha ülevaatusi, tööriistu ja katseseadmeid, USA valitsuse ja lepingupartneri tehnilisi ja logistikateenuseid ning muud logilistilist ja programmiabi. Hinnanguline tehingupõhine maksumus on 200 miljonit dollarit,” öeldakse teates.