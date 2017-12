Läti luuletaja Jānis Rokpelnis tunnistas, et oli KGB koputaja: aitasin aru saada, mis toimub intelligentsi peades

1990. aastate alguses avaldas ajaleht Atmoda Atpūtai kelleltki Läti NSV KGB endiselt ohvitserilt saadud nimekirja tema agentuuri kohta, mis sisaldas 90 enamuses Läti ühiskonnas tuntud inimeste agendinimesid. Tegelikke nimesid otsustas väljaanne mitte avaldada, teatas ajaleht Neatkarīgā Rīta Avīze.

Nüüd, seoses Läti võimude kavatsusega nimed siiski avaldada, pöördus Neatkarīgā Rīta Avīze poole läti luuletaja Jānis Rokpelnis, kes tunnistas, et oli üks selles 25 aastat tagasi Atmoda Atpūtai avaldatud nimekirjas olevatest agentidest. Rokpelnis tunnistas, et pseudonüümi „Miķelis” kandis tema, vahendab Läti Delfi.

„Siis haaras mind kohutav paanika ja näris südametunnistus. Alates 1979. aastast, kui ma joomise maha jätsin, olid mul paanikahood, tõsine depressioon,” tunnistas Rokpelnis 25 aasta taguste sündmuste kohta. Rokpelnise sõnul vahistas KGB ta omal ajal selle eest, et ta karjus ühes Riia baaris purjus peaga: „Sa oled kommunist? Siis tuleb sind maha lasta!”

Rokpelnis tunnistas, et ta ei läinud selle vahejuhtumi eest vangi ainult seetõttu, et tema isa Fricis Rokpelnis oli Läti NSV hümni sõnade autor ja Läti NSV kultuuriministeeriumi osakonnajuhataja. Rokpelnisel oli sealjuures enese sõnul „traditsiooniline, absoluutne viha tšekistide ja kommunistide vastu”.

Pärast nimetatud juhtumit, juba 1980. aastatel, tahtis Rokpelnis astuda Läti NSV kirjanike liitu, kuid tolle aja väljapaistvad kirjandustegelased keeldusid talle soovitust andmast, mille tagajärjel kutsus isa KGB töötajast sõber Arvīds Grigulis Rokpelnise oma kabinetti ja soovitas tungivalt riikliku julgeoleku organitega koostööd tegema hakata, kui ta soovib karjääriredelil edasi liikuda.

Rokpelnise sõnul anti talle kätte paber, millele oli kirjutatud, et ta kohustub mitte avaldama KGB töömeetodeid. Ta kinnitab aga, et seal ei olnud midagi juttu vajaduse kohta midagi ette kanda.

Rokpelnis mõtles enese sõnul, et miks mitte KGB töömeetoditega tutvuda, see on ju huvitav. Ta lootis seda pärast loomingus ära kasutada.

Järgnesid kohtumised konspiratiivkorteris, mille käigus tundis KGB ohvitser Juris Milevskis (Läti NSV kunstiinimeste ja ajakirjanike kuraator) huvi, mida mõtlevad teised Läti kirjanikud ja luuletajad.

„Kas ma tegin kellelegi halba? Ei, see ei ole minu olemuses. Kedagi ma üles ei andnud, provokaatorina ei töötanud. Minu töö oli analüütiline – aitasin tšekaal aru saada, mis toimub intelligentsi peades,” ütles Rokpelnis.

Rokpelnis tunnistas, et talle ei meeldi end nii nimetada, aga ta oli koputaja, mistõttu ei saa nüüd üles tunnistamata jätta.

Oma KGB-mineviku paljastamise põhjuseks nimetab Rokpelnis südametunnistust. „Tead, ma ei olnud siis veel kristlane. Kui oleksin olnud, ei oleks kurjusega lepingut sõlminud,” ütles Rokpelnis.

„Mul on tunne, et ma olen mõrvar ja ma kannan seda laipa iseendas. Ma tapsin oma elu, iseenda ja oma au. Ma olen karistatud oma upsakuse eest. Ma olin ju uhke, et ei määrinud end nõukogude pasas, olin kindel, et tšekistidel ei ole minu kohta kompromat’i. Aga nad tegid kõik,” kurtis Rokpelnis.

Luuletaja sõnul on tal nüüd kõige hirmsam oma lugejate ees, kas nad suudavad talle andestada, kas nad suudavad edaspidi tema loomingut lugeda.

Rokpelnis sai nõukogude ajal tuntuks Aleksandr Bloki, Marina Tsvetajeva ja Jossif Brodski luule tõlkijana läti keelde. Teda peetakse ka Läti 1970. aastate üheks paremaks luuletajaks.