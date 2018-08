Läti lauljal Laima Vaikulel soovitati Krimmi teemal sõnavõtmise pärast Venemaal esinemine lõpetada

Laima Vaikule Foto: Nina Zotina, Sputnik

Prigožin ütles, et austab ja armastab Vaikulet ja tal on õigus oma arvamusele, kuid rõhutas, et just Venemaa annab artistidele lähivälismaalt võimaluse raha teenida.