Läti lapseootel tervishoiuminister Anda Čakša abiellus

Läti tervishoiuminister Anda Čakša abiellus möödunud nädalavahetusel tuntud arsti Ivo Tēraudsiga, teatas ajakiri Kas Jauns.

Liepupe mõisas toimunud pulmas oli mõnikümmend külalist – pruudi ja peigmehe lähimad sõbrad ja sugulased, vahendab Läti Delfi.

Mõne nädala pärast on 43-aastasel Čakšal oodata lapse sündimist. Lapsepuhkusel on ta alates 22. detsembrist ning on esimene minister Läti ajaloos, kes on lapsepuhkusel olnud.

Čakšal on varasemast kaks poega Andrejs Pūce ja Eduards Vītoliņš.

Ministri kohuseid täitma kavatseb Čakša naasta 2-3 kuu pärast, võimalik, et märtsis.