Läti kriminoloog juhtis viieaastase Vanja surma järel tähelepanu kurvale tõsiasjale

Läti kriminoloog Andrejs Vilks ütles täna viieaastase Vanja surnuna leidmist kommenteerides, et inimestel tuleks lastele ja nende tegevusele senisest rohkem tähelepanu pöörata.

Vilks juhtis tähelepanu tõsiasjale, et kuigi viieaastane (!) poiss hulkus üksinda tänavatel ja sõitis ühistranspordiga, ei pööranud ükski inimene talle tähelepanu. Mehe sõnul iseloomustab see ühiskonda ja selles teatavate moraalinormide puudumist, mis puudutab suhtumist lastesse ja nende ühiskondlikku positsiooni.

Aktiivsem osa ühiskonnast oli see-eest valmis aitama poissi aktiivselt otsida, kirjeldas ta kontrastset olukorda.

Vilksi sõnul viitab probleemidele lapse kasvatamisel juba ainuüksi kõnekas tõik, et viieaastasel Vanjal lubati üksinda ringi hulkuda.

Ta avaldas sealjuures lootust, et juhtunu julgustab pöörama lastele ja nende tegevusele senisest enam tähelepanu.

1. juulil Lätis Liepajas asuvast kodust lahkunud Vanja (Ivan) surnukeha leiti teisipäeva õhtul tema kodulinnast 12 kilomeetri kaugusel Dubeni asula metsatukast. Läti politsei teatel on neil alust arvata, et poiss oli üksinda metsas ja eksis ära.

5-aastane Vanja astus Liepajas asuvast kodust välja laupäeval, 1. juulil kella 8.30 ajal. Tema pere tegi politseile avalduse pühapäeval. Nimelt ei ööbinud poisi ema kodus ja arvas, et Vanja on koos vanaemaga. Tema vanaema oli aga veendunud, et Vanja on koos perega. Naabrite sõnul oli Vanja peres olnud varem mitmeid konflikte ja vaatamata poisi noorele eale, oli teda tihti nähtud kodust kaugel jalutamas.

Vanja ema ütles kohalikule meeldiale, et nägi poissi viimati reede õhtul. Poiss läks voodisse ning rääkis emale päevasündmustest. On teada, et Ivan läks reedel laste usukeskusesse.

Kohalike sõnul nähti poissi kadumispäeval ühistranspordis, kus ta ütles, et läheb magusat ostma. Vanjal ei olnud kaasas raha ega ka telefoni.

Vanja otsingutel osales üle 4000 vabatahtliku. 7. juulil kuulutati Vanja rahvusvaheliselt tagaotsitavaks ning Läti politsei teatel oli võimalus poiss elusana leida väga väike. Uurijad lähtusid kahest peamisest versioonist: poisiga juhtus õnnetus või on tema kallal toime pandud kuritegu.