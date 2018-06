Läti kriisihaldusnõukogu tegi valitsusele ettepaneku kuulutada põua tõttu välja üleriiklik loodusõnnetus

Läti kriisihaldunõukogu otsustas eile, et eriolukorda põllumajanduses põua tõttu välja ei kuulutata, kuid välja kuulutatakse riiklikus ulatuses loodusõnnetus.

Peaminister Māris Kučinskis teatas, et nõukogu leiab, et eriolukorda ei ole vaja välja kuulutada, arvestades sellega, et kestva põua tagajärgede likvideerimiseks ei ole vaja tarvitusele võtta toetusmeetmeid, mis väljuksid kehtivate normatiivaktide raamidest, vahendab Läti Delfi.

Selle asemel otsustas nõukogu pärast olukorraga maapiirkondades tutvumist teha valitsusele läbivaatamiseks ettepanek üleriikliku loodusõnnetuse väljakuulutamiseks põllumajanduses. Selline staatus lubab anda talupidajatele abi vastavalt konkreetsele olukorrale.

Põllumajandusminister Jānis Duklavs selgitas, et üleriikliku loodusõnnetuse väljakuulutamine lubab põllumajandusettevõtjatel lepingukohustuste täitmata jäämise korral vältida sanktsioone, näiteks kui nad ei suuda põua tõttu lõpule viia Euroopa Liidu kaasfinantseerimisega projekte või ei täida kohustusi laenuandjate ees.

Duklavs rõhutas samas, et loodusõnnetuse väljakuulutamine riigis ei tähenda põuakahjude kompenseerimist.