Läti koalitsiooniläbirääkimistelt lahkus kolm erakonda: pakutud eesmärgid ei ole täidetavad

Arengu Eest/Poolt! kutsus president Raimonds Vējonist üles esitama uue peaministrikandidaadi, vahendab Läti Delfi.

Arengu Eest/Poolt! juht Daniels Pavļuts saatis ühenduse liikmetele kirja, milles ütles, et Arengu Eest/Poolt! lahkub läbirääkimistelt ja peaministrikandidaat Bordāns on sellest informeeritud.

Ka Rahvuslaste Ühendus ja Uus Ühtsus kinnitasid, et lahkuvad läbirääkimistelt.

Pavļuts ütles ajakirjanikele, et otsus lõpetada läbirääkimised JKP-ga võeti vastu seetõttu, et valitsuse moodustamise protsessis jääb puudu usaldusest ning JKP koalitsioonilepingu projekt ei põhine pikaaegsetel põhimõtetel. Pavļuts märkis, et pärast finantsvõimaluste analüüsi jõudis ühendus järeldusele, et JKP koalitsioonilepingusse pakutud eesmärgid ei ole täidetavad.

Rahvuslaste Ühenduse juht Raivis Dzintars teatas, et Bordānsi võimalused valitsuse moodustamiseks on ammendunud.

Bordāns pidi uue valitsuse moodustamise põhimõtetes kokku leppima enne 21. novembrit. Kui tal see ei õnnestu, esitab Vējonis uue peaministrikandidaadi.