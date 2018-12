Läti KGB agentide nimekirjades leidub mitu tuntud poliitikut

Agendina olevat töötanud näiteks Koosmeele parlamendisaadik, 65-aastane Igors Pimenovs, kelle agendinimi oli Krivičevs. Pimenovs eitab igasugust sihilikku koostööd KGB-ga ja viitab, et seda on tunnistanud ka kohus.

Veel ühe olulise nimena mainitakse ära Läti 67-aastane ekspeaminister Ivars Godmanis, agendinimega Pugulis. Avalikkuses on teda varemgi korduvalt KGB-ga seostatud. Eelmisel aastal kadus teda puudutav KGB toimik salapärasel moel kohtuarhiivist.

Tõelise üllatusena on dokumentide seas endise seimiliikme, Uue Ühtsuse liikme ja Läti Rahvarinde endise aseesimehe Romualds Ražuksi nimi, keda KGB ei nimeta küll agendiks, vaid värbamiseks sobivaks kandidaadiks. 63-aastase Ražuksi sõnul pole ta KGB-ga suhelnud ja ei tea, miks tema nimi dokumentidesse sattus.

Dirigent ja eelmise parlamendikoosseisu liige, Läti Regioonide Liidu liige Arvīds Platpers (1948) on liigitatud agendiks, kelle värbamine toimus 1981. aastal agendinimega Verdi. Praegu 70-aastase Platpersi sõnul tegi ta 1981. aastal mitu välisreisi, sealhulgas USA-sse ja Jaapanisse ning agendikaart on ilmselt sellega seotud. Ka tema viitas Riia ringkonnakohtu 2005. aasta otsusele, kus leiti, et Platpers pole KGB-ga koostööd teinud.

Endine mitmekordne seimiliige ja Daugavpilsi ekslinnapea Rihards Eigims figureerib agendinimekirjades nimega Edgars ja olevat värvatud 1985. aastal. Praegu roheliste partei ridadesse kuuluvalt 56-aastaselt poliitikult kommentaari saada ei õnnestunud.