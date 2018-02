Läti keskpanga juht viibis terve öö ülekuulamisel

Läti keskpanga president Ilmārs Rimšēvičs viibis ööl vastu pühapäeva Läti korruptsioonitõrjeametis (KNAB) ülekuulamisel.

Rimšēvičs suundus laupäeva õhtul oma advokaadiga KNAB-i peakorterisse Riias, kuid keeldus reporteritele kommentaaride andmisest, vahendab ERRi uudisteportaal Läti rahvusringhäälingut.

Rimšēvičs viibis ülekuulamisel umbes kaheksa tundi ja vabanes varahommikul. Ta lahkus korruptsioonoitõrjeameti sõidukis teadmata suunas kommentaare andmata.

Läti Televisiooni (LTV) andmetel otsis KNAB reedel läbi tema elukoha ja kontori, kuna kinnitamata andmetel kahtlustakse, et ta on kaasa aidanud altkäemaksude väljapressimisele krediidiasutustest.

Läti keskpanga pressiesindaja Jānis Silakalns ütles Läti raadiole, et pangatöötajad olid Rimšēvičsiga ühenduses ning ta ei ole vahistatud, kuid täpsemat infot ta läbiotsimiste kohta anda ei osanud.

KNAB teatas sotsiaalmeedia vahendusel, et ei kinnita ega lükka hetkel ümber informatsiooni viimaste uurimistegevuste kohta. Asutus märkis, et edastab täiendavat informatsiooni ja selgitab oma tegevust nii pea kui võimalik selleks, et uurimist mitte ohtu seada.

Rimšēvičs on olnud Läti keskpanga juht alates 2001. aastast ning töötanud pangas alates 1992. aastast. Kuna Läti on ka euroala liige, on Rimšēvičs ka Euroopa Keskpanga nõukogus.