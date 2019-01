Läti keelas kolmeks kuuks Vene telekanali Rossija RTR edastamise

„Läti ei kannata Kremli propagandat oma territooriumil ja see on selge signaal ebasõbralikele riikidele ja jõududele – me kaitseme ja jääme kaitsma oma inforuumi,” ütles NEPLP esimehe asetäitja Ivars Āboliņš, vahendab Läti Delfi.

Rikkumisi on täheldatud Rossija RTR-i saadetes „Õhtu Vladimir Solovjoviga” ja „60 minutit” (saatejuhid Olga Skabejeva ja Jevgeni Popov).

Märgitakse, et Solovjov on üheselt ja korduvalt esinenud vaenulike avaldustega osa ukrainlaste vastu, näiteks on öeldnud, et banderalased tuleks üles puua ja maha lasta. Lisaks sellele on Solovjov nimetanud ukrainlasi natsideks, antisemiitideks ja bandiitideks. „60 minutis” on aga näiteks Vladimir Žirinovski kutsunud sõjategevusele Ukrainas ja on väljendanud vihkamist ukrainlaste suhtes.

„Pole tähtis, millise riigi või rahva vastu on suunatud vihkamine või sõjaõhutamine, see on raske seaduserikkumine, mille vastu NEPLP tegutseb vastava karmusega,” ütles NEPLP liige Patriks Grīva.

Keeld jõustub päev pärast otsuse avaldamist Läti ametlikus ajalehes Latvijas Vēstnesis.