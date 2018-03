Läti julgeolekupolitsei: Venemaa kasutab lätikeelsele õppele üleminekut Läti kuvandi moonutamiseks

Foto: Mihhail Korõtov, Sputnik

Venemaa finantseeritud informatsiooniressursid ja organisatsioonid kasutavad Läti rahvusvähemuste koolide järkjärgulist üleminekut lätikeelsele õppele Läti rahvusvahelise kuvandi moonutamiseks ja uudiste levitamiseks selle kohta, et Läti on etnokraatliku ja russofoobse režiimi valitsemise all olev riik, teatas Läti julgeolekupolitsei oma 2017. aasta kokkuvõttes.