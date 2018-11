Läti julgeolekupolitsei vahistas riigivastase tegevuse eest venekeelsed ajakirjanikud

Vahistatute nimesid julgeolekupolitsei ei avaldanud, aga sotsiaalmeedias ilmunud informatsiooni järgi käib jutt ajakirjanikest Juri Aleksejevist ja Dmitri Sumarokovist. Kes on kolmas, ei ole teada, vahendab Läti Delfi.

Julgeolekupolitsei märgib, et kriminaaljuurdlust alustati 17. novembril.

Vahistatuid kahtlustatakse Läti kriminaalseaduse paragrahvi 80 lõige 2 (grupiviisiline tegevus, mis on suunatud Läti Vabariigi riikliku iseseisvuse, suveräänsuse, territoriaalse terviklikkuse, riigivõimu või riigikorra vastu) ja paragrahvi 81.1 (võõrriigi abistamine tegevuses, mis on suunatud Läti Vabariigi riikliku iseseisvuse, suveräänsuse, territoriaalse terviklikkuse, riigivõimu või riigikorra vastu) järgi.

Rohkem kommentaare julgeolekupolitsei juurdluse huvides ei anna.

Aleksejev on üks tuntumaid venekeelseid ajakirjanikke Lätis. 1990. ja 2000. aastatel oli ta ajalehtede Biznes & Baltija ja Kommersant Baltic ning ajakirja Biznes.lv peatoimetaja. Praegu on ta veebilehe Imhoclub.lv peatoimetaja. Aastatel 2005-2009 oli ta Riia linnaduuma liige. Ta on ka üks „mittekodanike kongressi” algatajatest.

Läti julgeolekupolitsei on oma aastaraamatutes nimetanud Imhoclub.lv-d veebileheks, mis mängib kindalt rolli Vene infomõjutamise tugevdamises Lätis. Julgeolekupolitsei on ka kinnitanud, et veebilehte rahastatakse Venemaalt.