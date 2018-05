Läti julgeolekupolitsei alustas lätikeelse koolihariduse vastase ürituse pärast kriminaaljuurdlust Tatjana Ždanoka üle

RSL avaldas varem avaliku kirja erakonna juhatuse liikme Jevgenia Krjukova kaitseks. Kirjas teatatakse, et pärast esinemist „ülelätilisel lapsevanemates koosolekul” kutsuti Krjukova julgeolekupolitseisse. Krjukova keeldus ütluste andmisest enne ametliku kutse saamist ja 2. mail püüdsid maskis mehed (väidetavalt julgeolekupolitsei töötajad) vahistada Krjukovat Vaivari rehabilitatsioonikeskuses, kus ta on praktikal. Krjukovat ei olnud tol päeval kohal, teatas RSL.

Avalikus kirjas mainitakse veel üht vene organisatsiooni aktivisti, kelle vastu julgeolekupolitsei on hakanud huvi tundma. „Me ei hakka avaldama selle inimese isikuandmeid lootuses, et politseid õnnestub kas või selleks korraks peatada tsiviliseeritud dialoogiga. Samuti kutsume me julgeolekupolitseid ratsionaalsele koostööle Jevgenia Krjukova juhtumi juures ning oleme valmis jätkama vahendamist konflikti reguleerimiseks,” öeldakse kirjas, millele on alla kirjutanud Ždanoka ja Euroopa Parlamendi liige Miroslav Mitrofanov.

Varem teatati, et Läti julgeolekupolitsei alustas kriminaalmenetlust seoses märtsi lõpus toimunud „ülelätilise lapsevanemate koosolekuga”, mis oli suunatud koolihariduse läti keelele ülemineku vastu. Ürituse korraldaja oli RSL. Julgeolekupolitsei märkis, et ürituse ajal võidi toime panna õigusvastaseid tegusid.