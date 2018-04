Läti haridusminister Eesti 3. ja Läti 31. kohast PISA edetabelis: me oleme loomingulisem rahvas

Koolihariduse taseme PISA uuringu tulemuste järgi oli Eesti kolmandal, Läti aga 31. kohal. Miks see nii on, küsiti Läti haridusministrilt Kārlis Šadurskiselt, vahendab Läti Delfi.

„Minu vastus on väga lihtne. Ilmselt oleme me... loomingulisem rahvas kui eestlased,” vastas Šadurskis. „Lätlased võivad lõpmatult vaielda, aga tööga pihta ei hakka. Eestlased arutavad ja lahendavad küsimusi. Eestis on läbi viidud väga tõsised reformid. Nad on meist mööda läinud sisulises reformis. Meie aga viime selle läbi alles lähema kolme aastaga...”

Šadurskise sõnul on eestlased üldhariduskoolides edukalt ära kasutanud ka euroraha. „Nad on koolide jaoks prioriteedid paika pannud riiklikul tasemel, pannud sinna tõsiselt raha ja teinud tõsiselt korda infrastruktuuri – peamiselt keskkoolide oma. Meie jagasime selle raha omavalitsustele ja alustasime lõpmatuid vaidlusi, millistel koolidel on perspektiivi, millistel mitte, millistesse tuleb panustada, millistesse mitte. Tänu jumalale oleme me enamiku kokkuleppeid omavalitsustega allkirjastanud, nüüd võib investeerimisprotsess tõsiselt alata. Aga me oleme kaotanud tohutult aega tühjadele vaidlustele.”