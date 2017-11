Läti eurosaadik: seksuaalse ahistamise kaebusi levitavad kommunistid europarlamendi diskrediteerimiseks

Euroopa Parlamendi liige Lätist Inese Vaidere (erakond Ühtsus) nimetas ajakirjanduses avaldatud artikleid seksuaalsest ahistamisest europarlamendis „katseteks seda organisatsiooni diskrediteerida”. Veel ütles Vaidere ajalehele Neatkarīgā Rīta Avīze, et kaebused on pärit europarlamendi kommunistidelt, kes ei saa piisavalt tähelepanu.

„Ma küsisin töötajatelt, noortelt ja ilusatelt naistelt – mitte ükski neist ei ole kokku puutunud seksuaalse ahistamise probleemiga,” rääkis Vaidere ajalehele, vahendab Läti Delfi.

Vaatamata Vaidere seisukohale levitas europarlament ametlikku avaldust, milles selgitas, et on tutvunud tõsiste teadetega pressis ja võtnud vastu otsuse alustada debatte Euroopa Komisjoni voliniku Cecilia Malmströmiga selle üle, millised meetmed on juba kasutusele võetud ja mida tasub veel kasutusele võtta, et seksuaalne ahistamine ja ametiseisundi kuritarvitamine välja juurida.

Näiteks väljaanded Politico ja Sunday Times on avaldanud artiklid selle kohta, et mitu naist on tunnistanud, et prestiižsema töökoha saamiseks Euroopa Parlamendis on vaja osutada intiimteenuseid. Sealjuures ei ole europarlamendis seksuaalse ahistamisega kokku puutunud mitte ainult naised, vaid ka mehed.