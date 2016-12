Läti eurosaadik Mamikins kinkis Assadile Riia kujutisega hõbemündi

Euroopa Parlamendi liige Lätist Andrejs Mamikins (erakond Kooskõla) kinkis Süüria presidendile Bashar al-Assadile hõbemündi Riia kujutisega ning ütles, et Lätis suhtub palju inimesi sümpaatiaga nii Süüria riigipeasse kui ka lihtsatesse süürlastesse.

Mamikinsi büroo teatas, et europarlamendi liige saabus Damaskusesse Süüria valitsuse kutsel. Koos Mamikinsiga olid delegatsioonis Eesti keskerakondlane Yana Toom ja itaallane Stefano Maullu. Assadiga kohtusid üheaegselt Euroopa Parlamendi ja Venemaa föderatsiooninõukogu delegatsioonid. Viimast juhtis väliskomitee esimees Konstantin Kossatšov, vahendab Läti Delfi.

Läti välisminister Edgars Rinkēvičs teatas, et Mamikinsi kohtumine Assadiga on vastuvõetamatu ja väärib hukkamõistu, sest Assad on pannud toime kuritegusid oma riigi elanike vastu.

Läti presidendi Raimonds Vējonise pressiesindaja Mārtiņš Drēģeris ütles, et see kohtumine on teravas vastuolus Euroopa Parlamendi ühise seisukoha ja Assadi režiimi vastu kehtestatud sanktsioonidega.