Läti ajaleht: Eestist Ainažisse saabudes algab riik nimega ALKO 1000

Lätit pole Soome meedias kunagi nii tihti mainitud kui sel suvel ning reisijatele, kes sisenevad Eestist Ainaži kaudu Lätisse, on kohe näha, kuidas seda maad nimetatakse, kirjutab Läti ajaleht Latvijas Avīze.

„Kui selja taha jääb Eesti Ikla piiripunkt, mille kohal lehvib uhkelt sinimustvalge lipp, algab tundmatus. Läti poolel ei ole ei silte ega lippu, mis teataksid inimestele, et nad on saabunud Lätisse – Euroopa Liidu riiki,“ kirjutab Latvijas Avīze Läti Delfi vahendusel.

Suur reklaamsilt, mis on kinnitatud endise piiripunkti luitunud putka katusele, teatab, et turistid on saabunud riiki nimega „ALKO 1000“, märgib Läti ajaleht.

Latvijas Avīze kurdab, et selle kahetsusväärse visiitkaardi eest ei tunne end vastutavana ei riik ega omavalitsus.