Las Vegase veresauna korraldaja taust: kas tegu oli ISISe võitleja või lihtsalt vaimsete probleemidega inimesega?

USA-s Las Vegases veresauna korraldanud 64-aastasest Stephen Paddockist on hakanud uusi andmeid päevavalgele jõudma. Mehel võisid olla psühholoogilised probleemid.

Politsei sõnul oli Paddock viibinud Mandalay Bay kasiinohotellis neljapäevast saadik, pühapäeval õhtul avas mees selle 32. korruselt inimeste pihta tule.

Las Vegase politsei esindaja Joseph Lombardo kinnitas väljaandele Business Insider, et Paddocki hotellitoast leidi vähemalt kümme vintpüssi. Nüüd üritavad võimud kindlaks teha, kuidas mehel läks korda need sinna kohale toimetada. Ka teatasid võimud, et mees sooritas tõenäoliselt ise enesetapu.

Ründajal olid 2003. aastast piloodipaberid ning ta omas kaht lennukit, ka oli mehel jahiluba. Ühtegi varasemat kokkupuudet võimudega pole USA politsei suutnud vähemalt veel seni tuvastada.

„Meil pole mingit aimu, mida ta uskus,“ sõnas Lombardo ajakirjanikele. Las Vegase võimud pole avalikult rünnakut terrorirünnakuks nimetanud, politsei teatel tuleb enne selle motiiv välja selgitada.

Kaks USA valitsusametnikku kinnitasid uudisteagentuurile Reuters, et üheski terrorikahtlusaluste andmebaasis Paddocki nime ei ole. ISIS oli varasemalt väitnud, et Paddock on nende võitleja. Valitsusametnikud aga kahtlevad selles avalduses. Ühe allika sõnul on pigem alust arvata, et Paddockil oli juba varasemast ajast psühholoogilised probleemid.

Väljaanne Daily Maili teatel on nii Paddocki vend Eric kui ka ema toimunust šokeeritud. „Meile oleks nagu asteroid kaela kukkunud,“ ütles Eric Paddock. Mehe sõnul oli ta vend olnud normaalne ja tavaline inimene ning tal on väga raske ette kujutada, mis teda tulistamisele ajendas.

Politsei küsitles ka 62-aastast Marilou Danley’d, kes oli hotellis Paddocki toakaaslane, kuid hiljem kinnitasid uurijad, et ei usu, et naine on tulistamisega kuidagi seotud.

Paar elas koos Las Vegasest pooleteise tunni kaugusel asuvas Mesquite’i pensionäride kogukonnas. Täna hommikul otsis politsei nende kodu läbi.

NBC Newsi teatel oli Paddock olnud varasemalt abielus, kuid see suhe oli jõudnud ametliku lahutuse või igal juhul lahkuminekuni. Naise nime jätsid võimud enda teada.

Ühendriikide ajaloo ohvriterohkemas massitulistamises hukkus rohkem kui 50 inimest, üle 400 sai vigastada.

Vaata hetke, kui festivalikülastajate pihta tuli avati: