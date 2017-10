Las Vegase tulistaja Paddock varus relvi aastakümneid ja kavandas rünnakut hoolikalt

Las Vegase massitulistaja Stephen Paddock, kes tappis USA moodsa ajaloo ohvriterohkeima sedalaadi teo käigus 58 inimest, varus relvi ja laskemoona aastakümneid ning kavandas rünnakut hoolikalt, usuvad võimud.

Mis aga pani 64-aastase Paddocki sellist veresauna korraldama, jääb suures osas mõistatuseks, vahendab Reuters.

„Mida me teame, on see, et Stephen Paddock on mees, kes veetis aastakümneid relvi ja laskemoona soetades ja salaelu elades, millest suuremat osa ei mõisteta kunagi,“ ütles Clarki maakonna šerif Joseph Lombardo kohaliku aja järgi eile õhtul antud pressikonverentsil.

Lombardo sõnul on tal raske uskuda, et politsei uurimise käigus leitud relvaarsenal, laskemoon ja lõhkeained oleks Paddock saanud kokku koguda täiesti üksi.

„Peab oletama, et ta sai mingil hetkel abi,“ ütles Lombardo.

Paddock avas pühapäeva õhtul hotelli 32. korruselt tule vabaõhukontserdi publiku pihta. Lisaks 58 hukkunule sai veel 489 inimest vigastada. Paddock võttis elu ka endalt.

On olemas tõendeid, et Paddock püüdis ellu jääda ja põgeneda. Ta võis ka sündmuspaika uurida, võttes toa lähedalasuvas hotellis Ogden nädal varem toimunud festivali Life is Beautiful ajal.

Politsei leidis kolmes läbiotsitud kohast ligi 50 tulirelva, ligi pooled neist Mandalay Bay hotelli ja kasiino sviidist, mille aknast Paddock tulistas. 12 relva olid varustatud niinimetatud bump stock’idega, mis võimaldasid tulistada peaaegu nii, nagu oleksid need olnud automaatrelvad.

Lombardo sõnul uuritakse võimalust, et enam kui 30 relva ostmise Paddocki poolt 2016. aasta oktoobris võis ajendada mingi sündmus tema elus.

Seni ei ole mingeid tõendeid, mis viitaksid terrorismile, teatas USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) Las Vegase välibürood juhtiv eriagent Aaron Rouse.