Las Vegase tulistaja hotellitoast ja kodust leiti 42 tulirelva

Las Vegase massitulistamises kahtlustatava Stephen Paddocki hotellitoast ja majast leiti kokku 42 tulirelva, teatas politsei kohaliku aja järgi eile õhtul.

Las Vegase politsei abišerif Todd R. Fasulo ütles, et 23 relva leiti Las Vegase Mandalay Bay hotelli ja kasiino toast, kust Paddock kantrifestivalile kogunenud rahvahulka tulistas, ja 19 tema kodust Nevada osariigis Mesquites, vahendab ABC News.

Hotellitoast leiti ka mitmeid laetud magasine, teatasid õiguskaitseorganite allikad varem.

Toast leitud relvade ja laskemoona hulgas olid suure võimsusega relvad, millega on võimalik läbistada politsei soomust. Toas oli ka käsirelvi.

Lisalaskemoon viitab sellele, et 59 inimelu nõudnud ja enam kui 500 vigastanud tulistamise tagajärg oleks võinud olla hullem, kui politsei ei oleks sekkunud siis, kui ta seda tegi. Politsei usub, et Paddock võttis ise endalt elu.

Ühe ametniku sõnul oli Paddocki hotellitoas ka kaamera.

Eraldi asukohast leidsid võimud lõhkeainet.

Mesquite relvapoe omanik kinnitas ABC Newsile, et müüs Paddockile relvi, kuid ei täpsustanud, kui palju ja kas need olid need, mida kasutati Las Vegase tulistamises.

„Hr Paddock oli klient ja ostis meie poest tulirelvi; kõiki vajalikke taustakontrolle ja protseduure aga järgiti, nagu nõuab kohalik, osariigi ja föderaalseadus. Ta ei andnud mingil hetkel mingit viidet või põhjust uskuda, et oli ebastabiilne või sobimatu. Me teeme praegu koostööd käimas oleva kohaliku ja föderaalse korrakaitse juurdlusega igal viisil, kuidas suudame,“ ütles relvapoe Guns & Guitars juhataja Christopher M. Sullivan.

Relva müümist Paddockile selle aasta veebruaris kinnitas ABC Newsile ka teine relvapoe omanik.

ABC Newsi konsultandina tegutsev USA sisejulgeolekuministeeriumi endine töötaja John Cohen, kes on varem töötanud politseinikuna, ütles, et tulistamise salvestused viitavad sellele, et tulistaja kasutas automaatrelva.

Täisautomaatrelva ostmine ei ole USA-s seaduslik, kuid Coheni sõnul ei ole seadusliku poolautomaatrelva muutmine täisautomaatseks keeruline.