Las Vegase pensionär-massitulistaja tüdruksõber: juhtunu tuli üllatusena, aga mees tegi enne midagi ootamatut ja kahtlast küll

Las Vegase tulistaja Stephen Paddocki tüdruksõber otsustas oma versiooni toimunust avalikkuse ette tuua.

Marilou Danleyt esindav advokaat edastas info, et naine ei osanud õnnetut sündmust kuidagi ette näha ja on juhtunu tõttu väga löödud.

Danley sõnul ei teinud Paddock oma plaane teatavaks ega käitunud üldse viisil, mis võimaldanuks jubedaid sündmusi ette näha.

64-aastane pensionär tulistas Las Vegase südames hotellitoa aknast 22 000 kontserdikülastaja pihta, mille tagajärjel suri 58 inimest ja viga sai enam kui 500. Seejärel tappis ta ka enda, et teda vahi alla võtta ei saaks.

Danley: "Mina tundsin Stephen Paddockit kui lahket, hoolivat ja vaikset inimest. Ma armastasin teda ja plaanisin temaga tulevikus vaikselt koos elada."

Naine lisab, et Paddock teatas umbes kaks nädalat enne õnnetut sündmust, et leidis talle odava lennu sünnikodumaale Filipiinidele ja soovis, et Danley sõidaks lähedasi külastama.

Kui naine kohale jõudis, saatis Paddock talle ülekandega 100 000 dollarit ja ütles, et see on talle ja tema perele maja ostmiseks.

Danley: "Olin tänulik, aga muutusin murelikuks. Arvasin, et ta saatis mu kodumaale ja andis majaraha, et mind maha jätta."

Naine lendas vabatahtlikult USA-sse tagasi, et aidata õnnetut sündmust edasi uurida. Ta on vestelnud nii föderaalse juurdlusbüroo kui ka Las Vegase politsei esindajatega.

Danley õde lisab, et on Paddockile tänulik, et ta ka oma tüdruksõpra ei tahtnud mõrvata ja tolle minema saatis. "Danley tõesti armastas seda meest."