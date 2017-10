Las Vegase massimõrvar Stephen Paddock: miljonär, hasartmängur, psühhopaadist pangaröövli poeg

Las Vegase massitulistaja Stephen Paddock elas väikeses Nevada osariigi pensionäride kogukonnas, kus meelelahutuste hulka kuuluvad golf, tennis ja petankitaoline mäng bocce. Paddock oli jõukas kinnisvarainvestor, kellele meeldis Las Vegases kõrgete panustega videopokkerit mängida.

Miski Paddocki taustas ei viita sellele, miks ta pidi olema pühapäeva õhtul Mandalay Bay hotelli ja kasiino 32. korrusel 17 relvaga ja toime panema tõelise veresauna all kantrimuusikafestivalil viibinud inimeste hulgas, vahendab Associated Press.

Õiguskaitseorganid ja perekonnaliikmed ei ole suutnud seletada, mis motiveeris kunagist raamatupidajat, kellel pole teadaolevat kuriteoregistrit, sellist tapatööd toime panema. Paddock kavandas rünnakut nähtavasti suure täpsusega, sealhulgas ka vähemalt kümne kohvriga hotelli ilmumist.

Paddocki rünnakus Route 91 Harvest Festivali ajal, kui enam kui 22 000 fänni ees esines parajasti kantristaar Jason Aldean, hukkus 59 ja sai haavata ligi 530 inimest. Tegemist oli kõige hullema massitulistamisega USA moodsas ajaloos. 64-aastane Paddock tappis end hotellitoas enne, kui politseinikud tema juurde jõudsid.

Vaata hetke, kui Jason Aldeani esinemise ajal tuli avati:



Islamiriik jõudis muidugi juba vastutuse võtta, pakkumata mingeid tõendeid, kuid USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) juhtivagent Las Vegases Aaron Rouse ütles, et uurijad ei näe mingit seost rahvusvahelise terrorismiga.

Šerif Joseph Lombardo ütles võimaliku motiivi kohta, et ei suuda praegu psühhopaadi mõtetesse süüvida.

Avalikud registrid ei anna mingeid vihjeid rahaliste raskuste või kuritegeliku mineviku kohta, kuigi mitmed inimesed, kes Paddockit tundsid, on öelnud, et ta oli suur mängur.

„Ei kuulunud kuhugi, ei olnud religiooni, ei olnud poliitikat. Ta ei hoolinud sellest värgist kunagi,“ ütles nõutu vend Eric Paddock. „Ta oli tüüp, kellel oli raha. Ta käis kruiisidel ja mängis hasartmänge.“

Eric Paddocki sõnul ei olnud ta vennaga kuus kuud rääkinud ja kuulis temast viimati, kui Stephen kontrollis tema käekäiku SMS-iga pärast orkaan Irmat.

Ema rääkis Paddockiga viimati umbes kaks nädalat tagasi.

Ericu sõnul oli vend multimiljonär ning tal oli Stepheniga äriasju ja ühist vara. Eric ei tea, et Stephenil oleks mänguvõlgu olnud.

Raskelt relvastatud politseinikud otsisid eile läbi Paddocki maja Mesquites. Paddock elas seal koos 62-aastase elukaaslase Marilou Danleyga, kes võimude teatel ei viibinud USA-s, kui tulistamine aset leidis.

Danley on austraallanna, kes kolis USA-sse 20 aastat tagasi kasiinodes töötamiseks.

Politsei otsis läbi ka kahe magamistoaga elupaiga, mida Paddock omas pensionäride kogukonnas Renos.

Seni ei näi Paddock olevat tüüpiline massimõrvar, kommenteeris FBI endine pantvangide üle läbirääkija ja käitumisuuringute üksuse juht Clint Van Zandt. Paddock on palju vanem kui tüüpiline tulistaja ja ta ei kannatanud teadaolevalt vaimuhaiguse all.

Siiski viitab Paddocki tegevus sellele, et ta kavandas rünnakut vähemalt päevi.

Mõnedel relvadel olid optilised sihikud ja kaks olid täisautomaatseteks ümber ehitatud, teatasid kaks anonüümseks jäänud ametnikku.

„Ta teadis, mida teha tahtis. Ta teadis, kuidas ta seda teha kavatses, ja ei paista nii, et tal oleks üldse olnud mingit põgenemisplaani,“ ütles Van Zandt.

Kuigi Paddockil endal ei paista olevat mingit kuriteoregistrit, oli tema isa kurikuulus pangaröövel, kinnitas Eric Paddock ajalehele Orlando Sentinel. Benjamin Hoskins Paddock püüdis 1960. aastal Las Vegases autoga FBI agenti alla ajada ja sattus FBI tagaotsitumate kurjategijate nimekirja pärast põgenemist 1968. aastal Texase föderaalvanglast, kui Stephen oli teismeline.

Neljast lapsest vanim, Stephen, oli seitsmeaastane, kui isa röövide eest vahistati. Naaber viis Stepheni ujuma, kui FBI kodu läbi otsis.

Pärast vanglast põgenemist välja antud FBI tagaotsimiskuulutusel on öeldud, et Benjamin Hoskins Paddock on diagnoositud psühhopaat, keda peetakse relvastatuks ja ohtlikuks.

Paddock vanem oli jooksus ligi aastakümne, elades valenime all Oregonis. Ta leiti 1978. aastal, kui ta äratas tähelepanu osariigi esimese litsentseeritud bingomängukoha avamisega. Ta suri 1998. aastal.

Ühekordse kolme magamistoaga maja ostis Stephen Paddock Mesquite uusarenduste piirkonnas 2015. aastal 369 000 dollari eest.

Varem elas ta samuti Mesquites, aga Texase osariigis Dallase lähedal.

Paddock on vähemalt kahel korral lahutatud, aastatel 1980 ja 1990. Üks endistest naistest elab Lõuna-Californias ja tema juurde saabus pärast Las Vegase tulistamist ajakirjanike hord. Naine ei soovi aga midagi rääkida.

2012. aastal kaebas Paddock kohtusse Nevadas asuva Cosmopolitan Hotel & Resortsi, väites, et libises ja kukkus seal märjal põrandal. Asi lahendati arbitraaži kaudu.