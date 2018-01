Lapsi vangis hoidnud USA abielupaar ei lasknud kunagi kedagi külla

Sel nädalal jõudis avalikkuse ette teade, et USA-s California osariigis elav abielupaar oli oma 13 last näljutanud ning piinanud. Nüüdseks on välja ilmunud ka nende suhtlusmeediasse riputatud perepildid, mis uudise valguses mõjuvad hirmutavalt.

49-aastane Louise Anna Turpin ja 57-aastane David Allen Turpin võeti vahi all ning nüüdseks on neile esitatud üheksal juhul süüdistus piinamises ning kümnel juhul lapse ohtupanemises.

Laste tädi Elizabeth Flores sõnas Daily Mailile, et õde ei lasknud tal kunagi lastega rääkida. „Ta ei võtnud isegi mu Facebooki-sõbrakutset vastu. Imestasime kõik, mis seal toimub, kuid polnud midagi teha, sest külla nad ei lasknud ja me isegi ei teadnud nende aadressi,“ selgitas ta.

Turpinite perepilt, lastel seljas särgid sõnaga "asi" ja number Facebook

„Mu vanemad ostsid mitmel korral küllaminekuks lennukipiletid, kuid nad ei öelnud, kuhu tulla ja mu vanemad said iga kord vaid nutta,“ meenutas ta.

Seitsme lapse ema ja kristlik motivatsioonikõneleja Flores lisas, et asjalood ei tundunud küll päris õiget olevat, kuid midagi sellist poleks ta ka kunagi kahtlustanud.Oma koduleheküljel kirjutab Flores, et teda on lapsena ahistatud, kuid väidet pole võimalik kontrollida.

Turpinite tegevusele jõuti jälile, kui nende 17-aastasel tütrel õnnestus politseisse helistada. Neiu oli sedavõrd näljutatud, et nägi võimude sõnul välja kui 10-aastane. Turpinite koju minnes avastas politsei haisvast majast alakaalulised räpased lapsed, keda vanemad olid hoidnud voodi külge aheldatuna.

Naabris rääkisid kohalikele meediaväljaannetele, et neil polnud aimugi, et paar lapsi kodus kinni hoiab. Teised väitsid, et lapsi oli ainult pimedal ajal näha.

Turpinite perepilt. Facebook

Turpinid ei hoidnud oma järeltulijaid aga ainult kodus luku taga, vaid käisid nendega mitmetel väljasõitudel. Nii on näiteks Disneylandi külastuselt pärit veider pilt, kus lapsed on kõik ühesugustesse riietesse sätitud. Sarnaseid kaadreid leiab mujaltki. Ka olid tüdrukutel peas ühesugused soengud ning sama kehtis nende vendade kohta.

Abielupaari kohta on teada see, et nad on pühendunud kristlased, naise õde rääkis Austraalia uudisteportaalile, et Louise Anna Turpinil oli olnud raske elu, kust ei puudunud ahistamine.

Mehe vanemad kinnitasid jällegi ABC Newsile, et uudis tuli neile šokina.