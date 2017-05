Lapimaal algas Euroopa suurimate hulka kuuluv lennuväeõppus

Lapimaal algas esmaspäeval kaks suurt sõjaväeõppust, mis kestavad ligi kaks nädalat. Soome, Rootsi ja Norra õhujõud korraldavad ühisõppuse Arctic Challenge Excercise (ACE), millest võtab osa üle saja lennuki. Samal ajal algas Rovajärvis Soome maaväe õppus Army North 17, millest võtab osa 6150 inimest ja tuhat sõidukit.

Õppus ACE on järjekorras kolmas ja esimest korda on selle juhtriik Soome. Tegemist on ühe aasta suurema lennuväeõppusega Euroopas, vahendab Yle Uutiset.

Rahvusvahelisest õppusest võtab lisaks Soomele, Rootsile ja Norrale osa isikkoosseisu ja lennukeid ka USA-st, Suurbritanniast, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Hispaaniast, Šveitsist, Hollandist, Belgiast ja Kanadast. Lisaks hävitajatele kasutatakse tankurlennukeid, päästekoptereid ning NATO eelhoiatus- ja juhtimislennukeid.

ACE peabaasid on Soomes Rovaniemi, Norras Bodø ja Rootsis Luleå.

Army North 17 eesmärk on piirkondlik, kõigi relvaliikide ja võimekuste tervikõppus, kus harjutatakse erinevate juhtimistasemete ja relvaliikide koostööd ühistel laskmistel ja lahinguõppustel.

Õppust toetab samaaegselt toimuv rahvusvaheline ACE.

Rovaniemis toimus esmaspäeval Soome rahukaitsjate meeleavaldusi lennuväeõppuse vastu. Rovaniemi lennuvälja parklasse kogunes hommikul umbes 30 meeleavaldajat, kelle loosungitele oli muu hulgas kirjutatud „U.S. Army go home“ („USA armee mine koju“) ja „Peace“ („Rahu“).