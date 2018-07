Laose tammi purunemine põhjustas vähemalt 19 inimese surma, üle 3000 vajab päästmist

Laose tammi purunemise tagajärjel on kinnitatud 19 inimese hukkumist ning üle 3000 vajab päästjate abi, teatas kohalik meedia täna.

Vientiane Times teatas piirkonna kubernerile Bounhom Phommasane’ile viidates, et umbes 19 inimest leiti surnuna, üle 3000 vajavad päästmist ja umbes 2851 on päästetud, vahendab Reuters.

Laose kõrge valitsusametnik ütles varem, et ehitusjärgus olnud hüdroelektrijaama tammi esmaspäevase purunemise tagajärjel on kardetavasti hukkunud kümned inimesed.

„Me jätkame päästetöödega täna, aga see on väga keeruline, tingimused on väga keerulised. Kümned inimesed on surnud. Neid võib olla rohkem,” ütles anonüümseks jäänud ametnik Reutersile.

Sajad inimesed on teadete järgi kadunud pärast seda, kui veemüür pühkis oma teelt terveid külasid. Vähemalt seitse küla jäi vee alla.

Päästeoperatsiooni võib raskendada õnnetuspaiga kõrvaline asukoht.

Laosel, mis on üks maailma viimaseid kommunistlikke riike ja kunagine Aasia vaeseim riik, on ambitsioon saada „Aasia akuks”.

Valitsus kavatseb väliste arendajate abil ehitada tamme ja hüdroelektrijaamu, et eksportida elektrit arenenumatele naabritele, sealhulgas energianäljas Taile.

Keskkonnakaitsjad on korduvalt hoiatanud tagajärgede eest inimestele ja keskkonnale, mida tammide ehitamise kiire tempo võib kaasa tuua.