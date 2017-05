Lahkunud Koivisto toetas Eesti iseseisvust salaja

Soome, sh president Mauno Koivisto roll Eesti taasiseseisvumisel oli suurem, kui toona teada oli.

1989. aasta alguses küsis Soome kultuuriminister Koivisto seisukohta Eesti abistamise kohta haridusministeeriumi ja Tuglase seltsi kaudu. “Ka kultuuri nime all võib tegelda üsna paljuga,” vastanud president. Soome kulutaski neil aastail Eesti abistamiseks üle saja miljoni marga, seda just kultuuri- ja haridustoetustena.

Ametlikel kohtumistel ja avalikes sõnavõttudes välistas Koivisto aga igasuguse poliitilise toetuse Eestile.

Augustis 1990 külastas Soomet Arnold Rüütel. “Rüütel palus Koivistot toetada Eesti püüdlusi Moskvas. Koivisto ütles, et on küll Eesti iseseisvuse poolt, kuid toonitas, et eestlased peavad selle ise Moskvalt nõutama, ootamata välist tuge,” väitis Soome ajaloolane Heikki Rausmaa väitekirjas 2013. aastal.

Eesti toonased poliitikud mõistsid Soome olukorda. Rausmaa sõnul ütles aprillis 1990 Soomet väisanud ülemnõukogu spiiker Ülo Nugis, et saab Soomest aru ja et “eestlased oskavad vahet teha ametliku välispoliitika ja rahva arvamuse vahel”.

Koivisto ise ütles 2009. aastal telekanalile Yle, et Soome ei oleks saanud Eesti kiiremale iseseisvumisele kuidagi kaasa aidata. "Minu arvates mõistab Soome rahvas seda väga hästi," märkis Koivisto toona. "Üldine suhtumine on olnud, et ei tasu sekkuda asjadesse, mis käivad meile endale üle jõu," lisas ta.

Koivisto oli Soome president Eesti taasiseseisvumise ajal.