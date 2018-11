Lahinguväli Champs-Élysées'l: unustatud inimesed tulid tõusvate maksude tõttu tänavatele

„Meil on lihtsalt kõrini. Tundub justkui valitsus teeb tööd ainult selle nimel, et säilitada oma privileege,“ ütles Mathieu Styma, üks tuhandetest meeleavaldajatest Champs-Élysées'l. Tal tuleb igal nädalal sõita sadu kilomeetreid tööle ja tagasi koju, aga ta ei suuda enam üha kasvava hinnaga mootorkütuse eest maksta.

Osalejate jaoks oli küsimus ennekõike ots-otsaga kokkutulemises.

„Miks me peaksime finantseerima nende projekte?“ küsis Styma, rääkides valitsuse ideest heidutada autode kasutamist kütuseaktsiisi tõstmise teel. Ajalehe väitel ei olnud valdav osa protestijatest vastu valitsuse eesmärkidele keskkonnavaldkonnas, aga leidsid, et nende enda ellujäämine on olulisem.

Tähelepanuväärne on ka tõsiasi, et liikumisel ei paista olevat ühtki juhti, ja opositsioonierakonnad teevad meeleheitlikke püüdlusi, et liikumisega sammu pidada.

„Taoline amatöörlus on märk meie poliitilise süsteemi kriisist,“ ütles politoloog Dominique Reynié, märkides, et „see on üsna uskumatu“, olles „kõige muljetavaldavam aktsioon alates president Macroni ametiaja algusest“.

Analüütikute arvates suutis protestiliikumine saada valitsuskabineti soovimatu tähelepanu sõnumiga, mis nii pea ei kao: Me oleme hädas.

Inimesed ei suuda oma palgaga välja tulla. Mathieu Styma, kolme lapse isa, tõdes, et jutt ei ole rahalisest kitsikusest kuu viimastel päevadel, vaid juba kuu keskel. „Me ei lähe enam isegi välja – ei mingit kinos käimist,“ tõdes ta ajalehele.

31-aastane Julien Viguerard rääkis, et ta teenib küpsisetehases töötades 1500 eurot kuus ja tal on „kõrini kõige pealt maksude maksmisest“. Tema sõnul on ennekõike probleemiks madalad palgad. „Mul on lapsed, keda toita. Me ei ole imbetsillid. Nad kohtlevad meid kui veiseid. Me ei saa sellega leppida,“ ütles ta.

Ükski valitsuse esindaja ei ole leidnud nädala jooksul aega liikumise isehakanud eestkõnelejatega kohtuda.

Täna pärastlõunal oli Champs-Élysées justkui lahinguväli ümberkeeratud barrikaadide, tõusva suitsu, põlevate lõkede ja kähmlustega politseinike ja meeleavaldjate vahel.

„Me oleme näljased ja meil on kõrini,“ ültes 28-aastane Jessica Monnier, kes töötab kellatehases Prantsuse Alpides. Ta teenib kõigest 970 eurot kuus ja ütles: „kui ma saan oma maksud makstud, ei ole mul enam piisavalt süüa. Meil on lihtsalt nälg, kõik algab sellest.“