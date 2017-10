Lahing ISIS-e pealinna Raqqa pärast on lõppemas, osa džihaadisõdalasi lahkus kokkuleppel piirajatega linnast

Vastukäivaid ütlusi kostis vaid selles osas, kas välismaistel ISIS-e võitlejatel oli lubatud lahkuda või mitte, teatab Reuters. SDF-i pressiesindaja teatel peavad välismaalased kas surema või end vangi andma, ent SDF-i moodustatud kohaliku omavalitsusnõukogu esindaja Omar Alloushi sõnul hõlmab kokkulepe ka võõrvõitlejaid. Nõukogu teatel andis umbes 100 võitlejat end reedel vangi.

Eile ja täna lahkus linnast mitu võitlejate gruppi, võttes inimkilpidena kaasa tsiviilelanikke, kelle hulk ulatub Alloushi sõnul 400-ni. Väidetavalt oli lahkujate seas ka välisvõitlejaid. SDF-i teatel on kõik võitlejad, kes kokkuleppes osaleda soovisid, nüüdseks lahkunud. Kui palju ISIS-e võitlejaid on Raqqasse alles jäänud, ei ole teada.

SDF-i kuuluva kurdi rühmituse Rahvakaitseüksused (YPG) pressikanal näitab videot evakueeruvatest elanikest ja alistuvatest ISIS-e võitlejatest.

While daesh is dying in Raqqa, SDF fighters rescue the last civilians and some IS members surrender

YPG press#Raqqa pic.twitter.com/Cfpx0ig57W