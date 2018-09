Läbiotsimistel Turu saarestikus konfiskeeriti dokumente ja mälupulki, politsei teatel kahtlustatakse majanduskuritegusid

Nädalavahetuse läbiotsimised on seotud ulatusliku majanduskuritegude uurimisega. Soome ettevõtet kahtlustatakse miljonite eurode väärtuses rahapesus. Ettevõtet kahtlustatakse raskes rahapesus ja raskes maksupettuses ning pensionikindlustusmaksu pettuses, vahendab Helsingin Sanomat.

Läbiotsimised toimusid keskkriminaalpolitsei teatel kokku 17 objektil Päris-Soome maakonnas. Massiivses operatsioonis osales võimude teatel sadakond inimest keskkriminaalpolitseist, Edela-Soome politseist ja merepiirivalvest. Kasutusel olid merepiirivalve alused, lennukid ja helikopterid ning abi andis ka Soome kaitsevägi.

Operatsioon tekitas nädalavahetusel erinevaid spekulatsioone.

Helsingin Sanomat kirjutas laupäeval, et ettevõtte Airiston Helmi ulatuslikud ehitusprojektid ja suured kinnisvaraobjektid näiteks Säkkiluotol on tekitanud imestust juba aastaid.

Helsingin Sanomate allikas Soome kaitseväes ütles, et venelastega seotud ettevõte on olnud aastaid nii kaitseväe kui ka kaitsepolitsei (Supo) jälgimise all. Allika sõnul on Soome sõjaväevõimud kaalunud, kas Turu saarestikus mitmeid krunte hankinud ettevõtte tehinguid võiks piirata.

Keskkriminaalpolitsei ei ole kinnitanud, millist ettevõtet kahtlustatakse, aga kõik märgid viitavad sellele, et tegemist on Airiston Helmiga.

Ranta-aho märkis, et operatsioon viidi läbi majanduskuriteo uurimise tõttu. Operatsiooni käigus konfiskeeriti muu hulgas dokumente ja andmesalvestusvahendeid, näiteks mälupulki.